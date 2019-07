Weltmeister Klein will Bayerns Handball-Nachwuchs fördern

Dominik Klein, Handball-Weltmeister 2007, istz seit dem 1. Juli Geschäftsführer in der Marketingabteilung des Bayerischen Handball-Verbands. "Erziehung findet auch in der Halle statt", sagte der ehemalige Weltklasse-Linksaußen: "Vielleicht kann ich derjenige sein, der dem Talent oder dem Jugendlichen zeigt, wie geil unsere Sportart ist."

Kleins Weltkarriere begann in Unterfranken

Klein, der seine Karriere im vergangenen Jahr beendet hat, begann mit dem Handballsport bei TUSPO Obernburg. In der Bundesliga spielte er für den TV Großwallstadt, die SG Wallau-Massenheim und den THW Kiel, die letzten Jahre seiner Karriere verbrachte er beim HBC Nantes in Frankreich.

Klein will sich in Bayern verstärkt für die Talentförderung einsetzen. Parallel dazu will er die Trainer-C-Lizenz und später die B-Lizenz nachschieben. Ein späteres Engagement als Profi-Coach sei denkbar, momentan aber nicht angedacht. "Ich kann mir das durchaus vorstellen und glaube auch, die Erfahrung mitbringen zu können", sagte Klein: "Aber im Moment nicht."