Weltmeister Klaus Augenthaler bekommt ein Fußballstadion

Passend zum 100-jährigen Vereinsjubiläum darf der FC Vilshofen auf seine neue Sportanlage ziehen. Weil am alten Gelände eine neue Berufsschule enststeht, war der Umzug notwendig geworden. Nach knapp zweijähriger Bauzeit und knapp zwei Millionen Baukasten wird das neue Stadion an der Kloster-Mondsee-Straße eingeweiht.

Klaus Augenthalers Weltkarriere begann in Vilshofen

Namensgeber ist der gebürtige Niederbayer Klaus Augenthaler. Der heute 61-Jährige begann als Siebenjähriger 1964 mit dem Fußballspielen beim FC Vilshofen. Von dort wechselte er dann 1975 zum FC Bayern München, wo er auch seine aktive Karriere beendete. Mit dem FC Bayern feierte Augenthaler sieben deutsche Meisterschaften und drei DFB-Pokalsiege. In der deutschen Nationalmannschaft spielte Augentahler 27 Mal, in seinem letzten Länderspiel wurde er im WM-Finale 1990 in Rom Weltmeister durch einen 1:0-Sieg gegen Argentinien.

Offizielle Einweihung am Sonntag

"Es ist mir eine große Ehre", sagte Augenthaler anlässlich des Spatenstichs für das neue Stadion vor knapp zwei Jahren. Am Sonntag (02.06.19) soll die neue Sportanlage mit Festzug und Gottesdienst offiziell eingeweiht. Auch Klaus Augenthaler wird anwesend sein. Das Fest-Wochenende anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des FC Vilshofen beginnt aber schon am Freitagabend mit der BAYERN 1 Disco, am Samstag finden diverse Fußballspiele statt.