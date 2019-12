Weltmeister Hamilton gewinnt Formel-1-Finale in Abu Dhabi

Hamilton feierte einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg und stellte mit insgesamt 413 Saison-Zählern zudem einen Punkterekord in der Königsklasse des Motorsports auf. Zweiter auf dem Yas Marina Circuit wurde Max Verstappen im Red Bull vor Charles Leclerc. Der Ferrari-Pilot musste allerdings wegen eines möglichen Vergehens beim Benzindurchfluss um seine Platzierung bangen. Sebastian Vettel landete im zweiten Ferrari auf einem enttäuschenden fünften Platz und wurde nur Fünfter der WM-Wertung.

"Ich bin stolz und extrem dankbar für dieses unglaubliche Team. Dieses wunderschöne Auto ist ein Kunstwerk." Weltmeister Lewis Hamilton

Trauriger Rekord nach Hülkenbergs letztem Rennen

In seinem vorerst letzten Formel-1-Rennen blieb Nico Hülkenberg als Zwölfter punktlos. Der Rheinländer, der 2020 kein Cockpit bekommen hat, fuhr damit auch in seinem 177. Grand Prix am Podest vorbei - auch das ist ein einsamer Formel-1-Rekord.