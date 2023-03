Weltklasse-Spieler Cancelo gegen Paris wieder nur Reservist?

Stolz präsentierte Hasan Salihamidzic Ende Januar Last-Minute-Transfer Joao Cancelo. Der Portugiese kam leihweise von Manchester City. Der Sportvorstand hob damals besonders die Offensivkraft des Außenverteidigers hervor. "Er passt mit seiner offensiven Spielweise und seiner Dynamik optimal in unser System", betonte Salihamidzic.

Der 28-jährige Portugiese gilt als einer der besten Außenverteidiger der Welt und verfügt über viel internationale Erfahrung: 46 Mal lief der Portugiese bisher in der Königsklasse auf, erzielte vier Treffer und steuerte zwölf Assists bei. Eigentlich sollte man glauben, dass Trainer Julian Nagelsmann auf Cancelo im wichtigen Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain nicht verzichten kann.

Doch zuletzt war der Portugiese nicht mehr Nagelsmanns erste Wahl. Dabei lief es anfangs für Cancelo nach Plan: Beim Debüt im DFB-Pokal gegen Mainz glänzte der 28-Jährige und wurde für seine Flanke zum 1:0 umjubelt. Doch lange hielt die überschwängliche Euphorie nicht an. Im Champions-League-Hinspiel bei Paris Saint-Germain, das Bayern knapp mit 1:0 gewann, überzeugte Cancelo wenig und wurde zur Pause ausgewechselt - es war sein bis dato letzter Startelf-Einsatz.

Passt Cancelo ins Bayern-System?

Am Samstag im Spiel gegen den VfB Stuttgart saß er sogar ganze 90 Minuten auf der Bank. Josip Stanisic bekam den Vorzug. "Joao hat fast noch nie Dreierkette gespielt. Er ist ein Offensivspieler, der als rechter Außenverteidiger zur Geltung kommt. Joao hat außerdem noch einige Dinge aufzuholen, was die Abläufe angeht. Er braucht noch etwas Zeit und die bekommt er auch, dann wird er auch wieder sehr gute Spiele machen", erklärte Nagelsmann seine Entscheidung.

Noch vor einem Monat klang das ganz anders: "Er gibt uns eine sehr gute Kreativität und auch eine Variabilität, weil er sowohl in der Viererkette als auch in der Dreierkette spielen kann", sagte der Coach. Die von Salihamidzic so gelobte offensive Spielweise des Portugiesen scheint erstmal nicht gefragt zu sein.

Gegen den Super-Sturm der Pariser mit Lionel Messi und Kylian Mbappé spricht viel dafür, dass Stanisic wieder von Beginn an spielen wird, da er defensiver agiert. Denn dem Trainer geht es vor allem um "ein gutes Gleichgewicht zwischen offensiver Power und defensiver Ordnung".

Cancelo reagiert mit kryptischem Post

Und wie reagiert Cancelo darauf? Bei Instagram postete der 28-jährige Portugiese ein Bild mit der Unterschrift: "Ich gebe mein Bestes und lasse Gott den Rest machen." Im Interview mit "O Jogo" äußerte er sich wie folgt: "Es ist, wie Pep gesagt hat: Ich muss spielen, um glücklich zu sein." Der Außenverteidiger verließ Manchester wegen der zuletzt geringen Spielzeit. Die Münchner sicherten sich eine Kaufoption über 70 Millionen Euro zu. Ob diese am Ende der Ausleihe genutzt wird, ist derzeit offen. Bislang ist Cancelo beim Rekordmeister noch nicht richtig angekommen.