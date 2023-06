Artikel mit Audio-Inhalten

Weltklasse-Athleten bei Stabhochsprung-Meeting in Hof

13 Weltklasse-Athleten und Athletinnen treten am Samstag in der Hofer Innenstadt beim Stabhochsprung-Meeting an. Dabei können sie Weltranglisten-Punkte sammeln. Mit dabei ist unter anderem der amtierende Deutsche Meister und Vize-Europameister.