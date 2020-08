Weltfußballerwahl: Neue Hoffnung für Lewandowski

Lewandowskis herausragende Saison

FC-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski waren in diesem Jahr beste Chancen bei beiden Wahlen eingeräumt worden. In der vergangenen Saison war der Pole der zweitbeste Torjäger aller europäischen Ligen, gewann mit dem FC Bayern die Meisterschaft und den Pokal und ist auch in der Champions League dabei.

Die Abonnementsieger vergangener Jahre schwächelten dagegen: Lionel Messi und dem FC Barcelona droht eine titellose Saison, Cristiano Ronaldo wurde zwar italienischer Meister, scheiterte mit Juventus Turin aber schon im Achtelfinale der Champions League.

UEFA ehrt, FIFA prüft

"Er spielt vielleicht die beste Saison seiner Karriere", sagte Rummenigge schon vor einigen Wochen über Lewandowski: "Er hätte es in diesem Jahr verdient." Zumindest der Europäische Fußballverband UEFA will auf jeden Fall die Spieler des Jahres auszeichnen, vermutlich bei der Auslosung der nächsten Champions- und Europa-League-Saison im Oktober.

Bei der FIFA heißt es: "Wir prüfen verschiedene Optionen, in welcher Form wir etwas durchführen würden." So der Stand Ende Juli. Die Gala "The Best" mit den Ehrungen war ursprünglich am 21. September in Mailand geplant.