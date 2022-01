Weltfußballer Lewandowski: "Gerd Müllers Rekorde helfen mir"

Nach seiner Titelverteidigung als Weltfußballer haben die Mitspieler vom FC Bayern München Robert Lewandowski mit Freude am Trainingsgelände an der Säbener Straße begrüßt. Alle haben ihm in der Kabine gratuliert, es war offenbar ein herzlicher Empfang.

"Das freut mich sehr", sagte Lewandowski am Dienstag in der Pressekonferenz. "Ich respektiere auch jeden Spieler, weil ohne die Mitspieler könnte ich den Preis nicht gewinnen. Jeder meiner Preise gehört auch der Mannschaft."

Zweimal Weltfußballer in Serie: Lewandowski wie Ronaldos und Messi

Lewandowski ist nun zum zweiten Mal in Serie Fifa-Weltfußballer geworden, vor ihm war dies überhaupt nur dem Brasilianer Ronaldo, dem Portugiesen Cristiano Ronaldo und dem Argentinier Lionel Messi gelungen. Er habe so viele Glückwunsch-Nachrichten bekommen, dass er gar nicht allen zurückschreiben konnte.

Lewandowski blickt auf eine der stärksten Spielzeiten eines Torjägers überhaupt zurück. Mit seinen 41 Bundesliga-Treffern brach er 2020/2021 den Uralt-Rekord von Gerd Müller: "Der größte Rekord, den es gibt, in diesem Moment", sagte der 33-Jährige. Im gesamten Kalenderjahr 2021 schoss der Pole 43 Bundesliga-Treffer.

Zuletzt traf Lewandowski zum 300. Mal in der Bundesliga

In einem ist ihm der frühere Bayern-Angreifer, der im vergangenen Jahr verstarb, aber noch voraus, in 365 Bundesliga-Toren: "Alle Rekorde, die Gerd Müller gemacht hat, helfen mir, besser zu werden. Die meisten Tore in der Bundesliga, das ist für mich aber noch weit weg", sagte Lewandowski. Er wolle eher sehen, was er in dieser Saison erreichen könne.

Beim 1. FC Köln traf Lewandowski am Wochenende zum 300. Mal - diese Saison dürfte es also tatsächlich äußerst schwer werden mit dem Rekord, in der nächsten Spielzeit vermutlich auch. Da liegt die Frage zweifelsohne nahe, wie lange der Mittelstürmer noch spielen kann und will.

"Ich lerne meinen Körper immer noch kennen", sagte er am Dienstag. Er suche danach, wie man die Grenze als Profifußballer nach hinten verschieben könne. Das Individualtraining helfe ihm sehr, aber konkret könne er die Frage wohl erst in zwei, drei Jahren beantworten.