Weltfußballer: Krönung für Lewandowski?

Deutschlands und Europas Fußballer des Jahres ist Robert Lewandowski schon, nun soll als Krönung der Titel des "Weltfußballers" folgen. "Wenn du viele Tore geschossen und alles gewonnen hast, gibt es wohl niemanden, mit dem ich mich vergleichen kann", betonte der 32-Jährige.

Die Ehrung am Abend - der Sieger wird per Videostream ab 19.00 Uhr verkündet - wäre "ein einzigartiges Gefühl und eine Auszeichnung für das ganze Team."

"Das war die Saison seines Lebens, es ist wirklich unmöglich, es besser zu machen." Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandschef FC Bayern München

Bislang konnte noch nie ein Spieler aus der Bundesliga diesen Triumph einfahren. Einziger deutscher Weltfußballer ist Lothar Matthäus: Der Franke gewann 1991 als Spieler von Inter Mailand.

Messi und Ronaldo Seriensieger

Doch reichen all die Titel, reichen die Torjägerkronen in Bundesliga, Pokal und Champions League, um die namhaften Konkurrenten auszustechen? Die virtuelle Kür in der Lobby der "Home of FIFA", wo sonst der goldene WM-Pokal funkelt, hat ihre Tücken.

Seit Ronaldos erstem Triumph 2008 gelang es nur Kroatiens WM-Helden Luka Modric 2018, die Phalanx der "ewigen" Rivalen zu durchbrechen. "CR7" gewann fünf, Messi sogar sechs Mal, zuletzt im vergangenen Jahr.

Unter normalen Gesichtspunkten kann der Sieger bei der Wahl des Weltverbandes FIFA nur Lewandowski heißen. Meister, DFB-Pokal-Gewinner, Champions League-Sieger. Torschützenkönig in allen drei Wettbewerben, dazu der Erfolg im deutschen und europäischen Supercup. Der polnische Stürmer des FC Bayern war der überragende Spieler der Saison, während Messi beim 2:8 gegen die Münchner gedemütigt wurde und für Ronaldo schon im Champions-League-Achtelfinale Endstation war.

Wieviel sind sportliche Erfolge bei der Wahl wert?

Aber bei der Wahl fließt das Votum von Fans, Nationaltrainern, Nationalmannschaftskapitänen und Journalisten zu gleichen Teilen in das Ergebnis mit ein. Da können Beliebtheitswerte einen größeren Ausschlag als sportliche Erfolge geben.

Das weiß auch Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Messi und Ronaldo hätten "in anderen Erdteilen wie Asien, Afrika und insbesondere Südamerika einen gewissen Startvorteil". Dort seien sie im Fernsehen "viel präsenter und weiter verbreitet" als Bundesliga-Spieler.

Ribéry und Neuer gescheiterte

Wie unberechenbar derartige Wahlen sind, wissen die Bayern am besten. Im Jahr des ersten Triples 2013 weinte Franck Ribéry über Platz drei hinter Ronaldo und Messi bittere Tränen der Enttäuschung.

Ein Jahr später reichte es für Manuel Neuer trotz überragender WM samt Pokal ebenfalls nur zum dritten Rang. Weltfußballer wurde Ronaldo, der mit Portugal nach einem 0:4 gegen Neuers DFB-Auswahl in der Vorrunde gescheitert war, vor WM-Finalist Messi.

Auch Welttorhüter und Welttrainer werden gekürt

Neben dem besten Fußballer der Welt, werden auch der Welttrainer und der Welttorhüter gekürt. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass ein deutscher Trainer den Titel erhält.

Neben Bayern-Coach Hansi Flick sind noch Jürgen Klopp (FC Liverpool) und Marcelo Bielsa (Leeds United) in der engeren Auswahl. Klopp ist zwar in der Champions League mit dem FC Liverpool schon im Achtelfinale ausgeschieden, hat dafür aber die "Reds" zur ersten Meisterschaft seit 30 Jahren geführt. Bielsa schaffte dagegen "nur" mit Leeds den Aufstieg.

Bei der Wahl des Welttorhüters ist Neuer der Top-Kandidat. Dass die Bayern die Königsklasse gewannen, hatten sie auch den Paraden ihres Kapitäns zu verdanken. Seine Rivalen sind der Brasilianer Alisson vom FC Liverpool und der Slowene Jan Oblak von Atlético Madrid.

Auch die Weltfußballerin wird gesucht: Die deutsche Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán von Olympique Lyon hat den Einzug in die Top drei knapp verpasst. Gekürt wird entweder die ehemalige Wolfsburgerin Pernille Harder aus Schweden (FC Chelsea), die Engländerin Lucy Bronze von Manchester City oder die Französin Wendie Renard (Olympique Lyon).