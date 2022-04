Weltcupfinale Dressur - von Bredow-Werndl holt ersten Heimsieg

Jessica von Bredow-Werndl winkte fröhlich strahlend ins Publikum und tätschelte ihr Pferd nach dem Gewinn des Dressur-Weltcups 2022. Die 36-Jährige aus dem bayerischen Tuntenhausen sicherte sich den Titel am Samstagabend in Leipzig vor rund 7000 Zuschauern mit ihre Stute Dalera. Sie erhielt 90,836 Prozent. Platz zwei ging an die Dänin Cathrine Dufour mit Vamos Amigos (86,164).

Schwangere von Bredow-Werndl verpasst WM

"Ich bin einfach glücklich", sagte die Doppel-Olympiasiegerin. Ihr gelang der erste Dressur-Heimsieg bei einem Weltcup-Finale in Deutschland. "Dass ich zu zweit im Sattel sitze, ist noch einmal etwas ganz Besonderes", sagte von Bredow-Werndl, die schwanger ist und die Weltmeisterschaft in Dänemark im August verpassen wird.

Werth verabschiedet Stute "Weihegold"

Isabell Werth kam mit Weihegold (85,921) auf Platz drei. Sie wurde nach der Kür mit "Weihe" mit Beifall aus dem Viereck begleitet. Die 52 Jahre alte Rekordreiterin war sichtlich gerührt bei ihrem letzten Ritt mit der Stute. "Die Gefühle und die Atmosphäre waren wundervoll", kommentierte Werth, die in Leipzig die 17 Jahre alte Weihegold das letzte Mal in einem Wettbewerb einsetzte. "Sie hat super mitgemacht", sagte die Rekordreiterin, die zuvor drei Mal in Folge den Weltcup mit Weihegold gewonnen hatte und nun von ihren ehemaligen Schülerin bei der inoffiziellen Hallen-WM als Titelträgerin abgelöst wurde. "Ich hatte am Ende auch ein bisschen Gänsehaut!".

Dritte deutsche Starterin war Helen Langehanenberg aus Billerbeck, die mit ihrer Stute Annabelle auf Rang sechs landete. "Ich ärgere mich ein bisschen über mich selbst", sagte Langehanenberg. Sie habe "etwas zu viel riskiert".