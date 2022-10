Weltcupauftakt der Alpinen in Sölden: Luitz feiert Comeback

Neben Schmid, der in der vergangenen Saison bester Deutscher in dieser Disziplin war, starten beim Riesenslalom auf dem Rettenbachferner am Sonntag (23.10./Live im BR Fernsehen und im Stream auf BR24 Sport) noch Slalom-Spezialist Linus Straßer, Anton Grammel, Fabian Gratz, Julian Rauchfuß und Stefan Luitz für den DSV. Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) bekannt.

Für Luitz, der infolge einer Bandscheiben-Operation fast den kompletten vergangenen Winter aussetzen musste, wird es das Comeback auf der Weltcup-Bühne. Von den etablierten Fahrern wird nur Manuel Schmid fehlen, der sich im Training in Chile mehrere Mittelhandknochen brach und operiert werden musste.

Beim Riesentorlauf der Damen am Samstag (22.10./ebenfalls live im BR Fernsehen und im Stream auf BR24 Sport) werden Jessica Hilzinger und Marlene Schmotz die deutschen Farben vertreten.

Alpinchef Maier: Vorbereitung war top

"Die Sommervorbereitung unserer Teams verlief planmäßig", sagte DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier in einer Mitteilung des Verbands. Die kalte Witterung und die Neuschneefälle der letzten Wochen hätten es dem deutschen Team zudem ermöglicht, auf den Tiroler Gletscherskigebieten zu trainieren.

Bei den Fahrerinnen und Fahrern herrscht durch die Bank Vorfreude auf den Saisonstart. Alexander Schmid, dem in Sölden am ehesten eine Topplatzierung zuzutrauen ist, sagte: "Ich freue mich sehr, dass es jetzt wieder losgeht, und man weiß, wofür man die vergangenen Monate trainiert hat." In Sölden möchte der 28-Jährige seine Trainingsleistungen abrufen. "Was dann dabei rauskommt, weiß man wie jedes Jahr erst nach dem Rennen. Sölden ist eine erste Standortbestimmung, ein Richtwert, wo man steht."

Stefan Luitz nach langer Reha-Zeit schmerzfrei

Auch Stefan Luitz ist die Vorfreude nach langer Reha-Zeit anzumerken: "Rücken und Körper fühlen sich gut an. Ich konnte die kompletten Umfänge trainieren. Die Operation war auf jeden Fall notwendig, und im Nachhinein bin ich froh, dass ich mich dazu entschlossen habe und jetzt wieder schmerzfrei Skifahren kann."

Da die DSV-Männer nun sechs Startplätze im Riesenslalom haben, rücken neben Schmid, Luitz, Linus Straßer und Julian Rauchfuß auch Felix Gratz und Anton Grammel ins Team. "Ich freue mich auf Sölden und fühle mich gut und bereit", so Grammel. "Klar, wird es eine Herausforderung, und ich weiß noch nicht genau, was da mit meiner hohen Nummer bezüglich der Pistenverhältnisse auf mich zukommt . Aber ich werde Gas geben und probieren, mich zu qualifizieren. Das ist mein Ziel."

Schmotz und Hilzinger mit bescheidenen Zielen

Bei den Frauen peilen Jessica Hilzinger und Marlene Schmotz ebenfalls die Qualifikation für den Finaldurchgang an. "Meine Vorfreude auf Sölden ist riesengroß, da ich vom letzten Jahr gute Erinnerungen habe, an die ich anknüpfen möchte. Mein Ziel ist es, meine Leistung abzurufen und mich bestens zu präsentieren", so Schmotz, die vor einem Jahr 28. wurde. Hilzinger sagte: "Ich nehme mir vor, locker, ohne Druck zu fahren und mich dann für den zweiten Durchgang zu qualifizieren."