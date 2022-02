Weltcup-Wettbewerbe in Russland: Wie geht es jetzt weiter?

Russland greift Ukraine an

Nach wochenlangen Drohungen hatte Russland am Donnerstagmorgen einen Großangriff auf die Ukraine gestartet. In der Hauptstadt Kiew, in der südlichen Hafenstadt Odessa sowie in anderen Städten im Osten der Ukraine waren laut Nachrichtenagenturen Explosionen zu hören. Auch von Belarus aus griffen offenbar russische Truppen an.