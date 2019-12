Weltcup Viererbob: Gleich zwei deutsche Teams auf dem Treppchen

Angeführt von Johannes Lochner haben die deutschen Viererbobs für einen versöhnlichen Abschluss ihrer ersten Weltcup-Station in Lake Placid gesorgt. Der 29 Jahre alte Ex-Weltmeister holte am Sonntag mit seiner Crew Florian Bauer, Christopher Weber und Christian Rasp den zweiten Platz und musste sich nur dem starken Kanadier Justin Kripps geschlagen geben. Mit einem hauchdünnen Abstand von drei Hundertstel überzeugte Olympiasieger Francesco Friedrich mit seinen Teamkollegen Candy Bauer, Martin Grothkopp und Thorsten Margis mit Rang drei. Das dritte deutsche Team um Christoph Hafer landete auf Platz 13. Am Samstag waren Lochner und Friedrich noch zeitgleich Vierte.