Weltcup-Slalom in Levi: Lena Dürr verpasst Podestplatz

2013 hatte Dürr das City-Event in Moskau gewonnen - ein Parallelslalom. Zum ersten Weltcupsieg in einem regulären Slalom hat es nun erneut nicht gereicht. Nach dem ersten Durchgang hatte Dürr noch klar in Führung gelegen. Aber wie bei den Olympischen Spielen im Februar fiel sie im zweiten Lauf auf den undankbaren vierten Platz zurück.

Schneller waren heute drei Läuferinnen, allen voran Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin feierte in Levi ihren insgesamt 75. Weltcupsieg und verwies die Schwedin Anna Swenn Larsson (+ 0,16 Sekunden) sowie die Slalom-Weltcupgewinnerin und Vorjahressiegerin in Levi, Petra Vlhova aus der Slowakei (+ 0,20) auf die Plätze.

Neue Chance am Sonntag - Hilzinger und Filser in den Punkten

Dürr, die im vergangenen Winter bei den Rennen in Levi jeweils Dritte geworden war, landete mit einem Rückstand von 0,75 Sekunden auf Platz vier. Nach dem ersten Lauf hatte ihr Vorsprung auf Shiffrin noch 0,55 Sekunden betragen - ein zu knapper Vorsprung. Beim zweiten Rennen am Sonntag (ab 10.15 Uhr und 13.15 Uhr live im BR Fernsehen und im Stream) hat Dürr eine neue Chance.

Erfreulich aus deutscher Sicht: Jessica Hilzinger fuhr auf einen guten 16. Platz (+ 3,03) und auch Andrea Filser sammelte als 24. noch Weltcuppunkte.