Weltcup in Prag: Augsburger Kanutin holt sich Silbermedaille

Die amtierende Weltmeisterin Elena Lilik musste sich lediglich der Australierin Jessica Fox geschlagen geben, die 89 Hundertstelsekunden schneller war. Beide kamen mit zwei Strafsekunden ins Ziel und holten sich trotzdem Gold und Silber. Bronze ging an Camille Prigent aus Frankreich. Die amtierende olympische Goldmedaillengewinnerin Ricarda Funk belegte den siebten Platz.

Kanu Schwaben-Mitglied holt Bronze

Der Slowene Peter Kauzer holte seinen ersten Weltcup-Titel seit vier Jahren. Der Italiener Giovanni De Gennaro war der schnellste Läufer auf der Prager Strecke, wurde aber durch eine Zwei-Sekunden-Strafe auf den zweiten Platz verwiesen. Der Schweizer Martin Dugoud, der Mitglied bei Kanu Schwaben ist, holte Bronze.

Hannes Aigner aus Augsburg wurde Fünfter, kam in den Time Trials aber auf den dritten Platz. Stefan Hengst wurde Neunter. Nicht im Finale war Noah Hegge von Kanu Schwaben. Ihm fehlten letztendlich nur 27 Hundertstelsekunden für den Einzug in den Endlauf.

Jasmin Schornberg bei WM in Augsburg dabei

Jasmin Schornberg hatte trotz des verpassten Einzugs ins Finale Grund zum Jubeln. Sie sicherte sich mit ihrem 14. Platz die Teilnahme an den Weltmeisterschaften in Augsburg vom 26. bis 31. Juli. BR24 Sport berichtet am 30. und 31. Juli im Livestream von der WM.