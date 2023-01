Ski-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen wetterbedingt abgesagt

Die für Ende Januar geplanten Weltcup-Rennen der alpinen Skirennfahrer in Garmisch-Partenkirchen sind wetterbedingt abgesagt worden.

Der Nachtslalom am Gudiberg vor einer Woche konnte noch stattfinden. Der zweite Weltcup in Garmisch Partenkirchen wird nicht über die Bühne gehen. Der Ski-Weltverband FIS hat Garmisch-Partenkirchen die Ausrichtung der alpinen Weltcup-Rennen Ende Januar entzogen. Grund seien die "ungünstige Wettervorhersagen" sowie die "aktuellen Schneeverhältnisse", hieß es in einer entsprechenden Mitteilung am Dienstag.

Abfahrt und Riesenslalom wetterbedingt nicht möglich

Auf der Kandahar hätten am 28. und 29. Januar eine Abfahrt und ein Riesenslalom der Herren stattfinden sollen, doch die hohen Temperaturen und unsicheren Schneeverhältnisse verhindern nun die Rennen. Die FIS möchte einen Ersatzort finden. Der Weltcup Ende Januar ist der letzte Termin vor der Alpinen Ski-WM in Courchevel (5. bis 19. Februar)