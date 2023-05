Weltcup in Augsburg: Kajak-Finals | 2.6., 16.45 Uhr| Livestream

Am Freitag steht die Kajak-Disziplin auf dem Programm. Mit dabei ist der Lokalmatador Hannes Aigner. Der 34-Jährige ist seit mittlerweile 20 Jahren im Weltcup unterwegs. 2018 holte er den Weltmeistertitel, zudem gewann er zweimal Bronze bei Olympischen Spielen. Aigners großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2024 in Paris - ein guter Wettkampf in Augsburg könnte schon ein erster wichtiger Schritt in Richtung Olympia sein.

Freuen dürfen sich die Zuschauer auch auf Olympiasiegerin Ricarda Funk. Vor einem Jahr sicherte sich die Wahl-Augsburgerin im Eiskanal den Weltmeistertitel.

Finals im Livestream bei BR24Sport

BR24Sport zeigt am Freitag (2. Juni) ab 16.45 Uhr die Kajak-Finals der Männer und der Frauen. Auch die Canadier Finals der Frauen und Männer (Samstag, 3. Juni ab 11.30 Uhr) sowie die neue olympische Disziplin Kajak Cross der Frauen und Männer (Sonntag, 4. Juni 12.15 Uhr) sehen Sie im Livestream bei BR24Sport. Ihr Kommentator ist Tobias Barnerssoi.