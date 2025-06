Weltcup Sportschießen in München-Garching im Livestream

Der Weltcup in München-Garching zählt zu den größten und bedeutendsten Wettkämpfen der Weltcup-Serie im Sportschießen. Neben der internationalen Weltspitze sind auch die deutschen Top-Schützen am Start. Bei den Olympischen Spiele in Paris im vergangenen Jahr blieb der Deutsche Schützenverband medaillenlos - in München-Garching haben sie in ihrem Heimweltcup die Möglichkeit zu Revanche.

Diese Wettkämpfe können Sie im Livestream bei BR24Sport verfolgen:

Dienstag, 10.6., um 13.10 Uhr: Luftgewehr Frauen & 17.10 Uhr Luftpistole Männer

Mittwoch, 11.6., 14.10 Uhr: Sportpistole Frauen

Freitag: 13.6., 16.10 Uhr: Schnellfeuerpistole Männer

Acht Paris-Olympiasieger und Social-Media-Star Dikec am Start

Mit Sheng Lihao (CHN, Luftgewehr Männer & Luftgewehr Mixed), Chiara Leone (SUI, KK 3x20), Xie Yu (CHN, Luftpistole Männer), Li Yuehong (CHN, Schnellfeuerpistole), Oh Yejin (KOR, Luftpistole Frauen), Yang Jiin (KOR, Sportpistole), Zorana Arunovic & Damir Mikec (SRB, Luftpistole Mixed) sind gleich acht Olympiasieger von Paris auf der Schießanlage in München-Garching am Start.

Auch Yusuf Dikec, der in Paris an der Seite von Sevval Tarhan Silber im Luftpistolen Mixed gewann, ist dabei. Der Türke avancierte aufgrund seines unprätentiösen, coolen Auftritts zum Social-Media-Star.