Weltcup-Finale Skispringen: Teamspringen der Frauen abgesagt

Nach dem Abbruch des Herren-Teamspringens in Planica (Slowenien) wurde nun auch der Teamwettbewerb der Frauen wegen starker Böen abgesagt. Das teilte der Weltverband FIS am Samstag mit. Am Sonntag (8.00 Uhr) steht mit einem Einzel-Wettbewerb der letzte Wettkampf des Winters auf dem Programm.