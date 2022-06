Weltcup auf dem Augsburger Eiskanal Testlauf für die WM

Ein weiterer Grund, den Eiskanal unter Wettbewerbsbedingungen zu testen, ist die gerade erst abgeschlossene Sanierung. Rund 21 Millionen Euro hat sie gekostet und zwei Jahre lang gedauert. Die Kanustrecke sei damit schneller geworden und hat ein neues "Feeling", hatten die Sportler nach der Eröffnung Ende April geurteilt. Der sehr spezielle Charakter und die Einzigartigkeit als erste künstliche Wildwasserstrecke der Welt wurde aber bewahrt.

Superstar Fox: "mit dem Wasser bewegen und mit ihm spielen"

Die Australierin Jessica Fox trainiert seit 2008 regelmäßig auf dem Eiskanal. Und das, obwohl sie sich "bei den ersten Läufen im Augsburger Wasser nie besonders gut" fühlt. Aber genau das sei es, "was den Spaß ausmacht. Du musst Dich mit dem Wasser bewegen und mit ihm spielen", erklärt die 27-Jährige. Sie weiß, einfach, wie es geht: Fox ist mehrfache Weltmeisterin und gewann bei Olympia in Tokio Gold und Bronze.

"Es gibt keinen Kurs, wie diesen - besonders nicht die neuen Strecken die gebaut wurden". Jessica Fox

Beim Augsburger Tasiadis kribbelt's

Am Wochenende und bei der WM wird es die Australierin auch mit der geballten Augsburger Power der Lokalmatadoren zu tun bekommen. Dazu gehört Sideris Tasiadis. Er will "den Flow von letztem Jahr mitnehmen, wo wir die Olympia-Medaillen gewonnen haben". Die weiteren Top-Kanuten aus der Fuggerstadt heißen unter anderem Ricarda Funk und Hannes Aigner. Bei Tasiadis "kribbelt es jetzt schon ein bisschen. Man merkt es in der Stadt, dass die Leute mitbekommen, dass was kommt in diesem Jahr", sagt er voller Vorfreude.

Weltcup - und dann die WM Ende Juli

In der Fuggerstadt ist also alles auf die Weltmeisterschaft ausgerichtet. Sie findet vom 26. bis zum 31. Juli statt (BR24 Sport ist am 30. und 31.7. per Livestream dabei). Wer dann Medaillen gewinnen will, der sollte aber bereits an diesem Wochenende beim Weltranglistenrennen möglichst schnell sein.