Weltcup-Abfahrt: Weidle nur knapp am Podest vorbei

Bei der WM in Cortina d'Ampezzo konnte Weidle hinter Weltmeisterin Corinne Suter noch mit Silber glänzen. Auch dieses Mal musste sich die beste deutsche Speedfahrerin knapp hinter der Schweizerin einreihen. Allerdings verpasste Weidle das Podest im Val di Fassa als Vierte um sieben Hundertstel Sekunden.

"Mein Lauf war okay. Er ist immer noch ausbaufähig," analysierte sie nach dem starken Lauf, in dem ihr nur kleine Fehler unterliefen. Die unruhige Piste und die Schläge hatten der 25-Jährigen zu schaffen gemacht. Das will sie sich noch einmal genauer anschauen, um dann am Samstag (11 Uhr) wieder anzugreifen. "Es ist auf jeden Fall noch was drin für morgen."

Gut-Behrami ist die Tagesbeste

Ihren ersten Saisonerfolg in der Königsdisziplin holte sich Lara Gut-Behrami (1:23,93 Min), die bei der WM in der Abfahrt noch mit Bronze vorlieb nehmen musste. Am Freitag war die Schweizerin jedoch in bestechender Form unterwegs.

Mit einem Vorsprung von zwei Hundertstel verwies sie die angriffslustige Ramona Siebenhofer auf Platz zwei. "Ich hab's selber vergeigt", ärgerte sich die Österreicherin über den verpassten Sieg. Aber das Selbstvertrauen sei zurück: "Ich bin wieder selber der Chef." Und als "Spezialistin für Doppelabfahrten", geht sie selbstbewusst ins zweite Rennen. Suter (+0,26) wurde beim Sieg ihrer Teamkollegin Dritte.

Die zweite DSV-Starterin Katrin Hirtl-Stangassinger wurde 41..