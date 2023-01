Wellinger: "Ich bin genau auf dem Weg, wo ich hin will"

Platz sechs in Engelberg vor Weihnachten, der gleiche Rang beim Tournee-Auftakt in Oberstdorf und nun Achter beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen machen Wellinger Mut, dass es demnächst sogar wieder mit einem Podestplatz klappen könnte. "Es ist alles da. Ich bin schnell, ich bin athletisch sau fit. Ich habe ein geiles Flugsystem, kann sauber landen", sagte der 27-Jährige nach dem zweiten Wettbewerb der Vierschanzentournee. Und betont: "Ich habe es mir erarbeitet, dass die Ausreißer weniger werden und kleiner."

"Ich bin genau auf dem Weg, wo ich hin will." Andreas Wellinger

Warten "bis der Knoten wieder richtig aufgeht"

Dabei hatte es lange ganz anders ausgesehen. Der 27-Jährige Oberbayer hatte sich von einem Kreuzbandriss 2019 und einem Schlüsselbeinbruch im März 2020 sportlich lange nicht richtig erholt und war weit von seiner Form früherer Tage weg gewesen. Olympia-Gold hatte er 204 in Sotschi mit dem Team und 2018 in Pyeongchang als Einzelspringer geholt. Das ist lange her.

Dementsprechend betonte er jetzt trotz seinem neu gewonnenen Optimismus: "Wir brauchen die Geduld, bis der Knoten wieder richtig aufgeht". Die Leichtigkeit, die letzten Meter, könne "man nicht erzwingen. Die kommen früher oder später" und ergänzt: "Früher wäre mir lieber, aber das werden wir sehen, wann der Tag kommt, wo es dann wieder funktioniert."

Wellinger gern am Bergisel

Vielleicht klappt es ja sogar schon bei der kommenden Tournee-Station in Innsbruck (Qualifikation am 3.1., 13.30 Uhr, Liveticker, Wertungsdurchgänge am 4.1., 13.30 Uhr, Liveticker). Wellinger freut sich auf jeden Fall drauf: "Ich mag den Bergisel gern", so der Ruhpoldinger.