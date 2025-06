Sané verlässt den FC Bayern: Ein Abgang und seine Folgen

Leroy Sané verlässt den FC Bayern. Das ist nun nach einem ewig langen Vertrags-Hick-Hack voller Treuebekenntnisse, Lobhudeleien, unerwarteter Wendungen, Ultimaten und verbesserten Angeboten klar. Fünf Jahre lang trug Sané das Trikot des deutschen Rekordmeisters. Einst als Transfercoup gefeiert, konnte er die ganz großen Erwartungen nicht erfüllen. Dennoch hat der Wechsel weitreichende Folgen: für Sané und den FC Bayern. Ein "Weiter so" gibt es spätestens jetzt nicht mehr.

Die kurzfristigen Folgen: Was passiert bei der Klub-WM?

Offiziell läuft der Vertrag von Leroy Sané noch bis zum 30. Juni. Was in einer normalen Saison nur eine Formalie wäre, ist in dieser Spielzeit ein Politikum. Die Klub-WM steht an und Sané wäre für den FC Bayern inklusive dem Achtelfinale spielberechtigt. Doch dieses Szenario möchte Galatasaray laut "SportBild" unbedingt verhindern, um einer möglichen Verletzung des neuen Stars vorzubeugen.

Die Münchner könnten also doch noch eine kleine Ablöse für Sané bekommen - ähnlich wie sie diesen Obolus selber an Leverkusen und Hoffenheim gezahlt haben, um Jonathan Tah und Tom Bischof in die USA mitnehmen zu können. Mit Kingsley Coman, Serge Gnabry und Michael Olisé hat der FC Bayern einige gestandene Flügelspieler im Kader, die den Ausfall auffangen könnten. Mit Lennart Karl (17) und Maurice Krattenmacher (19) stehen zudem zwei Youngsters im Kader, die auch auf den Außenbahnen eingesetzt werden können.

Die langfristigen Folgen: Wie reagiert der FC Bayern?

Der FC Bayern ist jetzt zum Handeln gezwungen. Leroy Sané gehörte zwar nicht zu den uneingeschränkten Stammspielern unter Kompany, doch der 29-Jährige war in dieser Saison an 19 Toren direkt beteiligt (etwa 15 Prozent aller FC-Bayern-Tore) und war in guter Form ein wichtiger Baustein der Offensive, der nun definitiv wegfällt. Zudem halten sich die Gerüchte, dass auch Kingsley Coman den Verein im Sommer verlassen soll, hartnäckig.

Die Münchner müssen nun auf der Flügelposition nachlegen, wenn sie ihre großen Ambitionen in der Champions League unterstreichen wollen. Mit Nico Williams, Bradley Barcola, Rafael Leao wurden schon etliche große Namen mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht. Sollte nach Sané auch Coman den Verein verlassen, wäre wohl ein weiterer Transfer notwendig, der vermutlich in einer weniger prominenten Schublade anzusiedeln wäre. Freiburgs Ritsu Doan ist laut der "Bild" eine Option.

Was bedeutet der Wechsel für Sané: DFB-Elf adé?

Frenetische Fans, Pyrofackeln, Blitzlichtgewitter - Sané wurde in Istanbul pompös empfangen. Der 29-Jährige bekommt bei Galatasaray die Wertschätzung, die er beim FC Bayern sooft nicht bekam. Der Flügelspieler wird der wichtigste Baustein des türkischen Meisters und bekommt dazu laut Medienberichten ein ziemlich dickes Gehalt.

Doch mit Blick auf die WM 2026 könnte sich der Wechsel in die Süper Lig als Risiko erweisen. Die türkische Liga ist qualitativ weit von den europäischen Top-5-Ligen entfernt. Galatasaray spielt zwar in der Champions League, doch das letzte Mal, dass "Gala" eine Champions-League-Gruppenphase überstanden hat, war in der Saison 2013/14. Bundestrainer Julian Nagelsmann, wird also genau hinschauen müssen, wenn er von Sané Arbeitsproben auf höchstem Niveau bekommen möchte. Die Chancen auf einen Platz im WM-Kader 2026 sind definitiv nicht gestiegen.

Was bedeutet der Wechsel für Max Eberl?

Max Eberl, das wurde zuletzt übereinstimmend berichtet, wollte den Vertrag von Sané sehr gerne verlängern. Nach der geplatzten Verpflichtung von Florian Wirtz, muss der Verein sich nun neu orientieren. Mit den schwelenden Wechselgerüchten um Min-jae Kim und Kingsley Coman stehen noch zwei große Verkaufsprojekte an. Auch für Leon Goretzka, so Berichte, sollen mögliche Abnehmer gefunden werden.

Die Einkaufsliste für Eberl ist also nochmal gewachsen: mindestens ein, möglicherweise zwei Flügelspieler, ein Back-Up für Harry Kane und ein Innenverteidiger, der einen möglichen Kim-Abgang auffangen könnte. Bei den Münchnern steht ein Umbruch an. Nicht nur für den Verein könnte dieser Sommer entscheidend werden, auch für die berufliche Zukunft von Eberl.