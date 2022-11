"Weitermachen!" - Trainer-Legende Hans Meyer wird 80

"Scheiße isses!", so empfand Hans Meyer die Trainingsleistung seiner Kicker vom 1. FC Nürnberg an einem grauen Herbstmorgen am Valznerweiher. "Sonst geh ma' zu Post Nürnberg. Da können wir das machen bei den Amateuren!". Seine Wutrede endet mit einem nüchternen "Weitermachen!". Ein klassischer Meyer, der nicht nur mit deftigen Sprüchen auffiel, sondern auch ein sehr erfolgreicher Trainer war. Zu seinem 80. Geburtstag kann er auf eine gelungene Karriere zurückblicken. "Die Tage, an denen ich nicht gerne zur Arbeit gegangen bin, sind an zwei Händen abzuzählen.", sagt er rückblickend.