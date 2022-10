Weinzierl-Debüt misslingt: Club verliert gegen Kiel

Kiel mit Doppelschlag nach der Pause

Nach der Pause offenbarte sich den Zuschauern das gleiche Bild. Der FCN rannte an, hatte durch Wekesser eine weiter Großchance. Kiel fand nur gelegentlich offensiv statt. In der 62. Minute gelang Steven Skrzybski der Ausgleich, nachdem er sich zuvor rechts im Fünfmeterraum gegen zwei Verteidiger durchgesetzt und den Ball in die Lange Ecke geschoben hatte. Der Club war nur leicht geschockt, musste aber nur drei Minuten später den nächsten Wirkungstreffer hinnehmen. Fabian Reese wurde mit einem langen Ball auf die Reise geschickt, lief Club-Kapitän Schindler davon und vollendete zur Kieler Führung, die den Spielverlauf auf den Kopf stellte.