Weihnachtsendspurt: Wintertitel für den FCB?

Wer hat das Zeug, zur Halbzeit der Bundesliga ganz oben zu stehen? Das Duell mit dem aktuellen Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach könnte schon eine Vorentscheidung bringen und die Frage beantworten: Ist der FCB noch Taktgeber oder nur noch Mitläufer in der Bundesliga-Spitzengruppe? Gladbach, Leipzig und Schalke haben bislang mehr Punkte gesammelt, aber funktionieren sie auch, wenn jetzt die wichtigen Spiele kommen?

Die Frage der Woche

