Weihnachtsaktion: Gewinnen bei "Winterfit in Bayerns Bädern"

Nordic Walken und Entspannen im Jod-Schwefelbad

Den Anfang macht am kommenden ersten Advent Bad Wiessee mit seinem großen Angebot an Nordic-Walking-Strecken und Entspannung im dortigen Jod-Schwefelbad.

Es folgen Fitnessangebote in Bad Birnbach, Bad Aibling und in Bad Rodach. Unterstützt wird "Winterfit in Bayerns Bädern" vom Bayerischen Heilbäder-Verband mit seinem Chef Klaus Holetschek. "Es gibt im Bereich Bewegung viele Kurse, wo sie sich in Schwung bringen können", verweist Holetschek auf das breite Angebot in den mehr als 50 bayerischen Heilbäder-Orten. "Da kriegt man Tipps, um seinen Lebensstil zu verbessern, um umso besser wieder im Alltag da zu sein."

Fussball-Weltmeister Philipp Lahm als Fitness-Vorbild

Beim Heilbädertag in dieser Woche in Bad Gögging präsentierte der Heilbäder-Verband Fußball-Weltmeister Philipp Lahm als neuen Fitness- und Gesundheitsbotschafter mit dem Hashtag #gesundkannjeder. Das Gesundheitsprogramm, das Lahm gemeinsam mit Experten aus Sport, Medizin und Ernährungswissenschaft entwickelt, ist die Basis der Zusammenarbeit und soll zu einer gesunden, aktiven Lebensführung motivieren. Es besteht aus einem übergreifenden Bewegungs- und Ernährungskonzept mit den drei Säulen "Ernährung", "Körperliche Bewegung" und "Geistige Bewegung". Verbands-Chef Klaus Holetschek setzt darauf, dass Lahms Vorbild-Funktion im Fußball auch dazu beiträgt, "etwas für die eigene Gesundheit zu tun".

Mehr Infos: https://www.gesundes-bayern.de/