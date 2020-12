Weihnachten ohne Baum - Schalke 04 entlässt Trainer

Manuel Baum hatte das Traineramt in Gelsenkirchen erst am 30. September von David Wagner übernommen. Doch in zehn Spielen konnte der 41-Jährige keinen Sieg holen.

Beim FC Augsburg war der gebürtige Landshuter Baum von 2014 bis 2016 Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, von 2016 bis April 2019 Trainer des Profiteams. Im Juli 2019 hatte Baum die deutsche U20-Nationalmannschaft übernommen, vor seinem Schalke-Engagement betreute er dort die U18.

Schalke auf den Spuren von Tasmania Berlin

Schalke wartet seit insgesamt 28 Spielen auf einen "Dreier" und ist mit erst vier Punkten aus zwölf Spielen Tabellenletzter. Der Verein ist unfreiwillig auf dem besten Weg, die legendäre Sieglosserie von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 zu brechen: Die Berliner blieben damals 31 Spiele sieglos.

Huub Stevens vor der Rückkehr

Beim Kellerduell am Samstag gegen Arminia Bielefeld soll ein alter Bekannter an der Seitenlinie stehen: Nach Informationen des WDR wird Huub Stevens in den zwei kommenden Spielen bis zum Jahresende den Trainerposten beim FC Schalke übernehmen. Eine Bestätigung von Schalke 04 steht noch aus.

Stevens war bereits 1996 bis 2002, 2011 bis 2012 und interimsmäßig 2019 Schalke-Trainer.