Weidle verpasst bei Ledecka-Sieg Top 15 klar

Während die deutsche Hoffnungsträgerin Kira Weidle die nächste gute Platzierung nach Rang fünf in der Abfahrt als 23. klar verpasste, setzte sich die Doppel-Olympiasiegerin aus Tschechien hauchdünn vor der Schweizer WM-Dritten Corinne Suter durch (0,03 Sekunden zurück). Gesamtweltcup-Gewinnerin Federica Brignone wurde Dritte (0,35).

"Ich habe mich nicht gut gefühlt und dachte, es waren viele Fehler im Lauf. Das Ergebnis ist besser, als es sich angefühlt hat." Ester Ledecka

Für Ledecka, die 2018 in Pyeongchang sensationell Super-G-Gold gewonnen hatte, war es der zweite Weltcup-Sieg bei den Alpinen: Vor einem Jahr hatte sie in Lake Louise die Abfahrt gewonnen. In diesem Winter setzte sie sich gleich beim Saisonstart der Snowboarder erneut an die Spitze, ehe sie wieder ins Alpin-Lager wechselte.

Weidle mit großem Rückstand

Weidle (Starnberg) lag in ihrer schwächeren Disziplin mit 2,28 Sekunden deutlich zurück. Fabiana Dorigo (Starnberg) und Nadine Kapfer (Garmisch-Partenkirchen) schafften es nicht ins Ziel.