Weidle verpasst bei Kandahar-Abfahrt Podium knapp

Die Olympia-Generalprobe in der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen gewann Corinne Suter aus der Schweiz. Die Weltmeisterin lag im Ziel 0,51 Sekunden vor ihrer Teamkollegin Jasmine Flury. Dritte wurde die Österreicherin Cornelia Hütter (+0,78 Sek.). Sofia Goggia, mit vier Siegen beste Abfahrerin der Saison, fehlte nach ihrem Sturz am vergangenen Wochenende verletzungsbedingt.

Weidle: "Gibt wichtigere Rennen"

Kira Weidle vom SC Starnberg verpasste das Podest denkbar knapp. Nur vier Hundertstelsekunden fehlten der Vize-Weltmeisterin auf den dritten Platz. Im Mittelteil leistete sich die 25-Jährige ein paar Fehler, im unteren Streckenabschnitt gehörte sie aber zu den Schnellsten.

Trotz des undankbaren vierten Platzes war Weidle mit dem Rennen zufrieden. "Das Podest ist nicht so weit weg, die Platzierung ist okay. Es gibt in der Saison wichtigere Rennen, wo man dann auf dem Stockerl landen will", sagte die einzige deutsche Starterin im ZDF.