vor 3 Minuten

Weidle rast bei Heim-Abfahrt in Garmisch als Dritte aufs Podium

Gelungene Generalprobe für die WM in Are: Kira Weidle fuhr in der Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen auf den dritten Platz. Der Sieg ging an die Österreicherin Stephanie Vernier. Zweite wurde die Italienerin Sofia Goggia.