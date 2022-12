Artikel mit Video-Inhalten

Weidle Abfahrtsdritte - Goggia gewinnt mit Schrauben in der Hand

Kira Weidle fuhr bei der Abfahrt in St. Moritz zum fünften Mal in ihrer Karriere aufs Podest. Der Sieg ging sensationell an Sofia Goggia: Die Italienerin war erst am Vortag in Mailand nach einem Handbruch operiert worden.