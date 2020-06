Wehklagen und Durchhalteparolen beim 1. FC Nürnberg

Alles oder Nichts gegen einen Drittligisten

Nachdem das 1:1 bei Holstein Kiel nicht zum Klassenerhalt gereicht hatte, sanken die Spieler des 1. FC Nürnberg nach dem Abpfiff enttäuscht zu Boden. Nun muss Trainer Jens Keller mit seiner Mannschaft am 7. und 11. Juli zwei Alles-oder-nichts-Spiele gegen einen Drittligisten bestreiten.

Mathenia: "Zwei Spiele, in denen wir uns den Hintern aufreißen müssen"

Was ansteht, bringt Club-Keeper Christian Mathenia auf den Punkt. "Jetzt haben wir noch zwei Spiele, in denen wir uns den Hintern aufreißen müssen, um diesen Verein in der Liga zu halten. Wir haben eine große Verantwortung für unsere Fans und diesen Verein und sind es allen schuldig, dass der Club in der Liga bleibt." Der Appell des Coaches lautet: "Wir müssen jetzt die Köpfe frei kriegen und dann voller Energie in diese zwei Spiele."

Nürnbergs OB König will sich "dritte Liga gar nicht vorstellen"

Auch der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König gibt die Hoffnung nicht auf. Den Abstieg hätten "die Stadt und die Fans echt nicht verdient". Er hofft jetzt, "dass wir einfach zweimal die Chance nutzen und dass wir gewinnen und dass wir in der 2. Liga bleiben". Die dritte Liga will er sich "gar nicht vorstellen".

Interviews in Blickpunkt Sport

Was die Mannschaft und die Verantwortlichen noch zu der prekären Lage sagen können, zeigen Gespräche in der Sendung Blickpunkt Sport ab 21.45 Uhr im BR-Fernsehen.