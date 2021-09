Wehklagen nach erneuter Klatsche für den FC Augsburg

Trainer Markus Weinzierl war es zwar vor der Saison schon klar, dass "es schwierig ist“. "Zeit und Geduld“ seien gefragt. Für einen Erfolg wie in seiner früheren Amtszeit, als er es mit dem FCA bis in die Europa League schaffte, müsse "alles zusammenpassen". Stattdessen plagen die Schwaben im elften Jahr in der Bundesliga nun wieder einmal akute Abstiegssorgen.

0:3 nach "Angsthasenfußball"

"So kannst du in der Bundesliga nicht spielen", schimpfte Florian Niederlechner über die Passivität seiner Mannschaft in der Partie beim SC Freiburg. "Die erste Halbzeit war kompletter Angsthasenfußball", sagte der 30-Jährige. 0:3 hieß es da aus Sicht des FCA, das war auch der Endstand.

Eine Halbzeit wie "ein Sommerkick"

"Warum müssen wir immer erst nach drei Gegentoren eine Reaktion zeigen?", fragte dementsprechend ein wieder mal frustrierter Rafal Gikiewicz. Und auch Stefan Reuter sieht das so: "Die erste Halbzeit war sicher das Schwächste, was ich bisher von unserer Mannschaft gesehen habe", klagte der Sport-Geschäftsführer. Die Mannschaft sei "ins Spiel gegangen wie bei einem Sommerkick".