Wehen Wiesbaden verschärft Türkgücü-Krise

Elfer verschossen, Elfer verwandelt

Nach dem Wechsel änderte sich das Bild. Türkgücu wurde nun aktiver und holte prompt einen Elfmeter heraus, den Petar Sliskovic jedoch verschoss (60.). Sercan Sararer machte es in der 81. Minute besser und traf aus elf Metern - 1:1.

Danach war die Begegnung sehr offen, die Joker von SVWW-Coach Rehm machten am Ende aber wie so oft den Unterschied. Moritz Kuhn und Gustaf Nilsson sicherten die drei Punkte, obwohl die Wehener sogar noch kurze Zeit in Unterzahl waren, nachdem Carstens die gelb-rote Karte sah. Im Großen und Ganzen haben sich die Hessen die drei Punkte verdient, weil von Türkgücü über 90 Minuten betrachtet zu wenig kam.