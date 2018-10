Wegweisendes Urteil zum Sportgerichtshof CAS erwartet

2009 war die fünffache Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Pechstein vom Internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne verurteilt worden. Zwei Jahre war sie von der Internationalen Eislauf-Union ISU wegen auffälliger Blutwerte gesperrt worden und vor den CAS gezogen, der bestätigte die Sperre jedoch.

Pechstein ist danach vor staatliche Gerichte in Deutschland gezogen und hat auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg Klage eingereicht. Am Dienstag (02.10.2018) soll dort um 10 Uhr eine Entscheidung bekannt gegeben werden.

Der Sportgerichtshof CAS in der Kritik

Die Kritik am CAS wurde zuletzt immer lauter. Der Internationale Sportsgerichtshof sei nicht unabhängig, beklagten sich Athletenvertreter und Anwälte. Die Sportverbände hätten dort zu viel Einfluss. Dann entschied ein Gericht in Belgien, dass die Verpflichtung, Streitigkeiten zwischen Spielern, Vereinen und Verbänden nur vor dem CAS zu regeln, rechtswidrig sei. Es ging dabei um eine Klage des belgischen Fußball-Clubs FC Seraing.

Und jetzt steht die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Fall Pechstein an. Die Eisschnellläuferin findet, sie habe am CAS keinen fairen Prozess bekommen - es sei dabei gegen die Menschenrechtskonvention verstoßen worden. Und Pechstein ist nicht allein. Auch der ehemalige rumänische Fußball-Nationalspieler Adrian Mutu zweifelt die Rechtmäßigkeit des CAS an. Mutu war vor Jahren im Streit mit seinem Ex-Club FC Chelsea vom CAS verurteilt worden.

Bekommt Pechstein Recht, wackelt die Sportwelt

Wenn er und Pechstein jetzt Recht bekommen sollten, könnte das die mächtige Stellung des CAS in der Sportwelt endgültig ins Wanken bringen. Sogar das gesamte Sportsystem könnte gefährdet sein, mit den Sportverbänden auf der einen Seite und den Athleten auf der anderen Seite, die sich den Regeln der Verbände unterwerfen müssen.