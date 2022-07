Wegen de Ligt: FCB-Bosse laut Medien am Montag in Turin erwartet

In den Transferverhandlungen zwischen dem FC Bayern und Juventus Turin im Abwehrspieler Matthijs de Ligt könnten laut italienischen Medienberichten entscheidende Entwicklungen anstehen. Wie die Turiner Zeitung "Tuttosport" am Samstag meldete, werden die Bosse des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Montag in Italien erwartet.

Zuvor soll demnach der 22-jährige Niederländer aus seinem Urlaub zurückkehren. Die Beraterin von de Ligt sei bereits seit Freitag in Turin, um Juve von einem Transfer zu überzeugen. De Ligt könnte nach dem prominenten Zugang Sadio Mané, der sich am Freitag erstmals im Training zeigte, ein weiterer prominenter (aber vermutlich auch teurerer) FCB-Wechsel in diesem Sommer sein.

De Ligt soll Serie A verlassen wollen - und gilt als Anführer

Der Defensivspieler will laut übereinstimmenden Medienberichten die Serie A verlassen. Neben dem Bundesliga-Rekordmeister sei auch der FC Chelsea sehr interessiert, heißt es. De Ligt hat eine Ausstiegsklausel in seinem noch bis 2024 laufenden Vertrag: Für eine Ablösesumme von 120 Millionen Euro kann er Juventus vorzeitig verlassen.

De Ligt gilt so ein wenig wie der geborene Anführer. Bereits als 19-Jähriger wurde er zum jüngsten Kapitän von Ajax Amsterdam überhaupt. Und genau in dieser Hinsicht fehlt es den Bayern ja nach eigenem Ermessen: "Bei den Punkten Führung, Laufstärke und Präsenz können wir uns aber verbessern", sagte FCB-Vorstandsboss Oliver Kahn jüngst im "Kicker".