Wegen Corona: Unterfränkisches Pokal-Derby abgesagt

Eigentlich hätte es am Samstag hoch hergehen sollen im Schweinfurter Sachs-Stadion, doch Corona macht einen Strich durch die Rechnung. Der Bayerische Fußballverband (BFV) hat das Unterfranken-Derby im Toto-Pokal zwischen dem Regionalligisten FC Schweinfurt 05 und dem Drittligisten Würzburger Kickers abgesagt. Der BFV entsprach dem Wunsch der beiden Vereine. Die Klubs hatten sich vorher auf eine Verlegung geeinigt. Das Spiel wird voraussichtlich Anfang März nachgeholt. Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Keine Zuschauer und kranke Spieler

Nach Angaben des BFV begründeten die Würzburger Kickers den Wunsch auf Absage mit der "weiterhin unsicheren personellen Lage" nach diversen Corona-Fällen im Kader. Der 1. FC Schweinfurt hätte indes erklärt, dass "aufgrund des großes Zuschauerinteresses und den aktuell geltenden Corona-Regelungen (...) der organisatorische Aufwand quasi nicht umsetzbar gewesen wäre. Alternativ hätte die Partie nur unter Ausschluss von Zuschauern stattfinden können", so der BFV in seiner Mitteilung

Derby verdient "perfekte Rahmenbedingungen"

"Wäre eine Absetzung nicht möglich gewesen, hätte das Pokal-Viertelfinale aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Situation als Geisterspiel stattfinden sollen", hieß es in einer Pressemittelung der Würzburger Kickers zur Absage. Kickers-Vorstandsvorsitzender Christian Jäger zeigt sich froh über die Absage des Derbys:

"Die Situation ist bei beiden Vereinen personell angespannt. Ein solches Spiel verdient nahezu perfekte Rahmenbedingungen. Diese sind derzeit nicht gegeben. Da die Partie außerdem unter Ausschluss der Fans hätte stattfinden sollen, sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass eine Verlegung für alle Seiten am meisten Sinn ergibt. Zudem ist die Gesundheit unserer Spieler gefährdet, da sie lange nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen konnten und können." Kickers-Vorstandsvorsitzender Christian Jäger in der Pressemitteilung des Vereins

Zweite Spielabsage für Kickers in dieser Woche

Am Montag war bereits das Drittliga-Heimspiel der Kickers gegen Braunschweig abgesagt worden. Bei den Würzburgern waren am Wochenende vier positive Befunde auf Covid-19 in der Mannschaft aufgetreten. Die betroffenen Spieler wurden in Quarantäne geschickt, wie auch weitere Profis mit Erkältungssymptomen. Daher standen den Kickers "nicht ausreichend Lizenzspieler zum Durchführen einer Ligapartie zur Verfügung", so der Verein am Montag.

Regionalliga-Begegnung findet statt

Trotz der Absage des Pokalspiels muss der FC Schweinfurt 05 heute Abend (19 Uhr) in der Regionalliga ran: Das Heimspiel gegen den TSV Buchbach findet statt.