Wegen Corona: Ski-alpin-Training ohne Schnee

Italien plant Gletscher-Training, Frankreich muss noch warten

Italien ist schwer von der Corona-Pandemie getroffen. Der Skiverband plant trotzdem schon die Rückkehr zur Normalität. Für den Juni hat der italienische Verband das komplette Stilfser Joch reserviert - nur für die italienische Mannschaft. Die Ski-alpin-WM 2021 in Cortina d'Ampezzo soll das erste Sport-Großereignis in Italien nach Corona werden - natürlich hoffen die Gastgeber auf zahlreiche Medaillen.

Vermutlich noch länger nicht gefahren wird in Frankreich, wo bis vor kurzem noch ein strenger Lockdown herrschte. Die Gletscher sind verwaist. Das slowenische Team hat ein neues, kleines Skigebiet, in dem es in den nächsten Tagen wieder auf Schnee trainieren will. Gemütlich geht's das Team der Schweiz an: Dort ist erst für Juli ein Trainingslager auf den Gletschern in Zermatt und Saas-Fee geplant.