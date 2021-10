Wegen Corona: 1860-Spiel gegen Mannheim abgesagt

Die Spielleitung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die Drittligapartie zwischen dem TSV 1860 München und dem SV Waldhof Mannheim, ursprünglich am Samstag um 14.00 Uhr geplant, abgesagt. Dies teilte der Verband am Freitagmittag mit.

"Beim SV Waldhof waren in den vergangenen Tagen im Rahmen der PCR-Testungen mehrere positive Befunde auf Covid-19 in der Mannschaft aufgetreten", schreibt der DFB in einer Mitteilung.

Das zuständige Gesundheitsamt habe deshalb "Quarantäne für die betroffenen Personen sowie weitere Spieler, welche nicht geimpft oder genesen sind und als enge Kontaktpersonen identifiziert wurden, verhängt."