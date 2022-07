Wegen Afrika-Cup: FC Bayern droht im Winter 2024 Mané-Ausfall

Die wichtigste Nachricht für den FC Bayern München in der vergangenen Woche war: Ihre neueste Errungenschaft ist endlich auf dem Platz an der Säbener Straße. Sadio Mané, für mehr als 30 Millionen Euro vom FC Liverpool verpflichtet, ist da. Er hat am Freitag zum ersten Mal mit der Mannschaft trainiert - und bereits lautstark Kommandos gegeben und seine Mitspieler angeleitet.

Insofern geht es den Münchnern gerade sehr gut. Um diesen Transfer beneiden sie ja doch nahezu alle Spitzenteams Europas, ähnlich wäre es wenn am Ende auch noch Mathijs de Ligt folgen würde, das Interesse an ihm ist das neueste Gerücht. Aus der Bundesliga kommt dem FCB aber allein schon für Mané große Bewunderung entgegen. Ein wenig trägt ja so ein Weltstar wie Sadio Mané auch zum gesteigerten Selbstwert des Wettbewerbs an sich - und damit auch der anderen Klubs - teil.

Wegen Regenzeit: Afrika-Cup verschoben auf Januar/Februar 2024

Aber da war auch noch eine andere Nachricht in dieser vergangenen Woche, die den Senegalesen Mané betreffen könnte. Eine, die vielleicht auch etwas unterging, weil sie erst das Jahr 2024 betrifft. Aber eine, die dem FCB weh tun könnte. Der Afrika-Cup in der Elfenbeinküste wurde überraschend verschoben - von Sommer 2023 auf Januar und Februar 2024. Grund sind Bedenken, was die klimatischen Bedingungen betrifft, denn im Juni/Juli ist Regenzeit in dem westafrikanischen Land.

"Wir wollen nicht das Risiko eingehen, ein Turnier in einer Sintflut abzuhalten. Das wäre nicht gut für den afrikanischen Fußball und dessen Image", sagte Patrice Motsepe, Präsident des afrikanischen Fußball-Verbands (CAF).

Mehreren bayerischen Teams drohen Ausfälle

Eigentlich sollte Afrikas Kontinentalturnier wie die Europameisterschaft künftig in der Sommerpause stattfinden, damit die Klubs wie zuvor im Winter nicht mehr auf prägende Spieler verzichten müssen. Januar/Februar war jahrzehntelang der Termin, ehe 2019 zum ersten Mal im Sommer gespielt wurde. In der Elfenbeinküste ist das nun aber nicht möglich.

Und so werden einige Teams kurz nach der Winterpause wieder ohne ihre Topspieler antreten müssen, der FCB könnte empfindlich geschwächt sein in der heißen Saisonphase, in der neben Bundesliga auch Champions League gespielt wird. Für die Vereine handelt es sich um Akteure, die sich im Turniermodus befinden statt die Wintervorbereitung mitzumachen und so erst einmal in wichtigen Spielen nach der Winterpause fehlen. Zudem könnten sie aber dann in der entscheidenden Saisonphase von den vielen wichtigen Partien "überspielt" sein.

Aus Sicht der Spieler ist eine Teilnahme aber natürlich umso verständlicher, wäre ein Erfolg mit ihrem Heimatland schließlich einer der größten Karriereerfolge überhaupt. Das zeigt alleine schon Manés Vita: Im Februar dieses Jahres hatte er Senegal als Kapitän zum ersten Afrika-Cup-Sieg geführt, das ganze Land feierte diesen Sieg mit Autokorsos und Feuerwerken.