Weg vom Tabellenkeller: Augsburg will sich gegen Hertha absetzen

FCA-Coach Enrico Maaßen betont auf der Pressekonferenz vor dem Spiel mehrmals, wie wichtig das Match am Samstagnachmittag (25.02, 15.30 Uhr) in Berlin ist: "Wir haben jetzt eine Riesenchance, uns abzusetzen. Und dementsprechend machen wir uns auch intern den positiven Druck, hier aus diesem Spiel etwas mitzunehmen." Hertha sei eine gute und stabile Mannschaft. "Wir werden unsere beste Leistung dort brauchen und haben aber dann auch die Chance, das Spiel zu gewinnen. Wenn wir das abrufen können, wenn wir diese Wucht auf den Platz kriegen, die wir entfalten können, dann wird es für jede Mannschaft schwer in der Liga, gegen uns zu verteidigen", sagt Maaßen.

FC Augsburg will im Kellerduell gegen Hertha punkten

Diese Wucht zeigte der FCA am vergangen Spieltag. Da war Augsburg im Abstiegsduell mit Hoffenheim der "Lucky Punch" in den Schlussminuten gelungen. Das 1:0 bedeutete wichtige drei Punkte, um Abstand zum Tabellenkeller zu gewinnen. 24 Punkte haben die Fuggerstädter auf dem Konto, beim kommenden Gegner Berlin sind es 17.

Die Hertha BSC musste am vergangenen Spieltag trotz einer couragierten Leistung allerdings eine 4:1-Auswärtsniederlage in Dortmund einstecken. Ein Spiel, das die Hertha durchaus hätte gewinnen können, stellt auch FCA-Coach Maaßen fest. "Sie haben das System umgestellt. Sie spielen sehr konstant, ein sehr intensives hohes Pressing, sind sehr kompakt im tiefen Verteidigen, hatten sehr viele Tormöglichkeiten durch Umschaltaktionen in Dortmund. Sie spielen sehr geradlinig mit dem Ball, die Bälle auch immer wieder lang in die letzte Linie. Das wird eine große Herausforderung dort.“

Elvis Rexhbecaj und Felix Uduokhai fallen aus

Eine große Herausforderung ist auch der verletzungsbedingte Ausfall von Elvis Rexhbecaj. Der defensive Mittelfeldspieler hatte sich im Spiel gegen Hoffenheim einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen, fällt nun mindestens drei Wochen aus. Verzichten muss Maaßen auch auf Innenverteidiger Felix Uduokhai, der im Training eine Muskelverletzung am Oberschenkel erlitten hat. "Dementsprechend fallen jetzt zwei wichtige Spieler aus, in einer sehr wichtigen Phase“, sagt Maaßen. Aber: Man sei in der Lage, darauf zu reagieren. Andere bekämen nun die Chance. Doch wer genau insbesondere den wichtigen Mittelfeldmann Rexhbecaj ersetzen soll, dazu wollte Maaßen sich nicht genauer in die Karten schauen lassen. "Alle Konstellationen" seien möglich.

Wiedersehen mit Florian Niederlechner

Und dann war da natürlich noch die Frage nach Florian Niederlechner. Der Stürmer war in der Winterpause von Augsburg nach Berlin gewechselt, nun also das erste Aufeinandertreffen. "Das ist immer etwas Besonderes, wenn man nach so kurzer Zeit direkt aufeinandertrifft. Wir bereiten uns natürlich auch auf Flo vor. Wir kennen seine Stärken, seine Qualitäten. Aber es geht uns auch um alle anderen und deswegen bereiten wir uns ganz normal vor", sagt Maaßen.

Gouweleeuw: "Wir sind die bessere Mannschaft"

Ähnliche Töne schlägt FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw an: "Klar kenne ich Flo sehr gut, er kennt mich auch sehr gut. Es ist aber nicht nur: ich gegen ihn, sondern Hertha gegen Augsburg und für beide ein sehr wichtiges Spiel“, sagt der Niederländer. Die Hertha sei ein schwerer Gegner, aber: "Wir wollen gewinnen. Wir sind die bessere Mannschaft, mit mehr Qualitäten im Kader. Ich denke, dass auch der Sieg gegen Hoffenheim uns Vertrauen gibt."