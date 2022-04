Wechselfehler: Nagelsmann versteht Freiburgs Einspruch nicht

"Ich bin nicht ganz so entspannt wie der Vorstandsvorsitzende", sagte Nagelsmann über einen möglichen Verlust der drei Punkte im Meisterschaftskampf. Bayern-Boss Oliver Kahn hatte sich zuvor zuversichtlich gezeigt, dass der Tabellenführer die Zähler behalten darf.

Allerdings betonte Nagelsmann: "Das Urteil kann in meinen Augen nur in eine Richtung gehen." Zugunsten der Bayern. Er sei aber "nicht der Richter" und deshalb unsicher. Wäre sein Klub in einem ähnlich gelagerten Fall ein möglicher Profiteur, hätte er den Verantwortlichen "klar" davon abgeraten, Einspruch einzulegen.

Er würde es als unangebracht empfinden, sich für drei am Grünen Tisch gewonnene Punkte auf die Schulter zu klopfen, sagte Nagelsmann. Dass der SC dennoch protestierte und damit anders handelte als von seinem Kollegen Christian Streich unmittelbar nach der Partie angekündigt, spreche für einen gewissen "Druck".