Wechsel von Union-Torwart Gikiewicz nach Augsburg wohl fix

Gikiewicz großen Anteil am Aufstieg

Am Bundesliga-Aufstieg und am Klassenverbleib der Eisernen hatte Gikiewicz großen Anteil. "Heute: letzte mal Training, das letzte mal Massage. Morgen: dann mein letztes Spiel für Union. Eine wunderschöne, ergreifende Geschichte geht zu Ende", schrieb Gikiewicz selbst bei Twitter. Ins Blickfeld geriet der Torwart auch nach dem 1:0-Sieg im Berliner Derby Anfang November, als er sich Union-Fans in den Weg stellte, die nach Provokationen von Hertha-Anhängern den Platz stürmen wollten.

Beide Vereine kommentierten die Personalie nicht. Augsburg hat in Andreas Luthe, Tomas Koubek, Fabian Giefer und Benjamin Leneis derzeit vier Torhüter unter Vertrag.