Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern offenbar perfekt

Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Leroy Sané zum FC Bayern München ist offenbar perfekt. Nach Medienberichten hat der deutsche Rekordmeister mit Manchester City eine Einigung erzielt. Wie die "Bild", die britische BBC und der "Guardian" berichten, unterschreibt der 24-Jährige in München einen Fünfjahresvertrag bis 2025.

Ursprünglich hatte Manchester City einen dreistelligen Millionenbetrag als Transfererlös erhofft. Zuletzt hatte City angeblich "nur" noch 50 Millionen Euro gefordert. Der tatsächliche Kaufpreis Sanés, den Sportdirektor Hasan Salihamidzic ausgehandelt hat, soll nun noch einmal darunter liegen.

Ablösesumme unter 50 Millionen Euro?

Der "Guardian" nennt 45 Millionen Euro als Sockelbetrag, der sich durch Bonuszahlungen noch auf 49,25 Millionen Euro (rund 45 Millionen Pfund) erhöhen kann. Deutlich höher ist die Summe bei der BBC: Dort ist von maximal 54,8 Millionen Pfund einschließlich Bonuszahlungen die Rede. Dies würde einer Summe von 60 Millionen Euro entsprechen.

Laut BBC soll der Transfer in den nächsten 24 Stunden unter Dach und Fach gebracht werden. In der laufenden Champions-League-Saison darf Sané nicht für den FC Bayern auflaufen. Er wird allerdings auch nicht mehr dem Kader von Manchester City angehören.

Schwere Knieverletzung im August 2019

Im vergangenen Sommer hatten noch dreistellige Millionenbeträge für den Flügelspieler im Raum gestanden - das war aber vor seiner schweren Kreuzbandverletzung, die er sich im August 2019 zuzog.

Der Nationalspieler war 2016 für rund 52 Millionen Euro von Schalke 04 aus Gelsenkirchen auf die Insel gewechselt. In 134 Pflichtspielen für die Citizens, mit denen er 2018 und 2019 Meister wurde, erzielte er 39 Tore und bereitete 45 Treffer vor.

Im März hatte er sein Comeback nach der langen Verletzungspause bei der U23 gegeben. Wegen der mangelnden Spielpraxis sah Bayern-Trainer Hansi Flick den Sané-Transfer skeptisch, doch ein längeres Telefonat mit dem Profi soll ihn überzeugt haben.

Triple-Trainer Heynckes äußert Zweifel

Der ehemalige FC-Bayern-Trainer Jupp Heynckes äußerte vor einiger Zeit Zweifel: "Er war gut in Schwung, bevor er sich so schwer verletzt hat. Für mich hat er noch nicht den Durchbruch zu einem absoluten Top-Spieler geschafft", so der 75-Jährige, der 2013 mit den Bayern das "Triple" geholt hatte.

Sané sei ein Spieler, "der gerade am Scheideweg ist", sagte Heynckes: "Wird er weiter hart an sich arbeiten, oder wird er weiterhin nur ein ganz außergewöhnliches Talent sein."