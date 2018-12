Wechsel-Spekulationen beim FC Bayern

"Wenn man in Deutschland bei RB Leipzig spielt und in Deutschland bleiben will, hat man eigentlich nur einen Verein, wo man hinwechseln kann", sagte der 22-Jährige nach der 0:1 (0:0)-Niederlage der Leipziger bei den Münchnern. Werners Vertrag läuft zwar noch bis 2020, RB bemüht sich seit einem Jahr um eine vorzeitige Verlängerung zu erheblich verbesserten Bezügen. Die Münchner gelten allerdings als möglicher Interessent, auch andere Top-Clubs sollen den Stürmer im Blick haben.

Spanische Sportzeitung meldet Hernández -Transfer zum FC Bayern

Laut der spanischen Sportzeitung "Marca" werde der FC Bayern München in der Winterpause den französischen Weltmeister Lucas Hernández von Atlético Madrid verpflichten. Der deutsche Fußball-Rekordmeister überweist für den 22 Jahre alten Linksverteidiger angeblich 80 Millionen Euro Ablöse nach Spanien. "Ich kann nichts dementieren, ich kann auch nichts bestätigen, bestätigen kann man erst etwas, wenn es fix ist, aber fix ist noch nichts", sagte Bayern-Klubchef Karl-Heinz Rummenigge.

"Jetzt warten wir mal ab. In Spanien gibt es ja immer eine Ausstiegklausel zu allen Zeitpunkten, und das ist in diesem Fall sicherlich ein Vorteil" Karl-Heinz Rummenigge

Atléticos Sportdirektor Andrea Berta wies den Bericht allerdings erst einmal postwendend zurück: "Mir hat der Spieler gesagt, dass er bei Atlético Madrid bleiben möchte". Auf die Frage, ob Hernández im Winter zum FC Bayern wechsele, entgegnete er demnach: "Ich glaube nicht, dass diese Meldung richtig ist." Zudem betrage die Ablöse laut Kaufoption sogar 85 Millionen Euro.