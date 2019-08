Wechsel fix: Renato Sanches zieht es vom FC Bayern nach Lille

Sanches hatte sich in München zuletzt öffentlich über zuwenig Einsatzzeit beklagt. Schon seit Donnerstagabend gab es Medienberichte, dass der Portugiese den deutschen Rekordmeister verlassen wird. Am Freitag wurde Sanches dann am Nachmittag zunächst am Flughafen in Lille gefilmt. Ab da ging es schnell: Sanches absolvierte wohl am Nachmittag den Medizincheck. Am Abend vermeldeten dann beide Klubs, dass man sich auf einen Transfer geeinigt haben.

"Renato Sanches hat uns um den Transfer gebeten, weil er sich einem Klub anschließen wollte, bei dem er auf kontinuierliche Einsatzzeiten kommt. Die konnten wir ihm leider beim FC Bayern nicht garantieren“, sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge. "Es ist geschafft", teilte Lille auf seiner Internetseite mit. Der portugiesische Nationalspieler habe einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet. "Ich wurde sehr gut aufgenommen und hoffe, dass alles gut für mich wird", wurde Sanches von seinem neuen Arbeitgeber zitiert. Zu den Transfermodalitäten machten beide Clubs keine Angaben. Die Ablöse soll sich auf rund 20 Millionen Euro zuzüglich möglicher Bonuszahlungen belaufen.

Renato Sanches: Erwartungen nicht erfüllt

Sanches war nach der Europameisterschaft 2016 für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum FC Bayern gewechselt, nachdem er bei der EM zum besten Nachwuchsspieler gekürt wurde. Doch der mittlerweile 22-jährige "Golden Boy" konnte sich beim Rekordmeister nie durchsetzen. Insgesamt lief er in nur 35 Bundesligaspielen auf, nur sieben Mal von Beginn an. Auch ein Leihjahr in der englischen Liga beim FC Swansea verlief durchwachsen, weil Sanches verletzungsbedingt nur selten zum Einsatz kam.

Renato Sanches hatte angedeutet, dass er sich in München durchsetzen wolle. Doch nach durchaus überzeugenden Leistungen in der Saisonvorbereitung hatte er beim Bundesligaauftakt gegen Hertha BSC nicht in der Startelf gestanden. Anschließend beklagte sich Sanches öffentlich über zuwenig Einsatzzeit.

Offenbar wollte Sanches entgegen anderslautender Aussagen den Klub vor der Saison verlassen, die Bayern-Verantwortlichen hatten jedoch ein Veto eingelegt. FC-Bayern-Trainer Niko Kovac hatte sich noch auf der USA-Reise im Juli klar für einen Verbleib des Portugiesen ausgesprochen. Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Schalke sagte Kovac aber auch, dass bis zum Ende des Transferzeitraums am 2. September noch viel passieren könne.

Spanier Marc Roca als Neuzugang im Gespräch

Parallel zum Sanches-Wechsel spekulieren Medien, dass die Bayern die Lücke im Kader schnell wieder auffüllen könnten - und zwar mit Marc Roca, dem spanischen U21-Europameister von Espanyol Barcelona. Rocas Name tauchte schon den gesamten Sommer immer wieder in den Transfergerüchten auf, die festgeschriebene Ablösesumme des 22-jährigen Mittelfeldspielers liegt aber bei 40 Millionen Euro. Bisher zuviel für den FC Bayern. Mit den Sanches-Einnahmen könnte sich die Situation aber noch ändern.