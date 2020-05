08.05.2020, 14:00 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Web-Show "Verlängerung" mit Philipp Lahm

Nach dem Re-Live des Triple-Triumphs des FC Bayern München geht es bei uns noch in die "Verlängerung". Ab 15.55 Uhr können Sie am Samstag in unserer interaktiven Web-Show dabei sein. Mit dabei: Weltmeister und Ex-Bayernkapitän Philipp Lahm.