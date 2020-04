"We call it a Klassiker" - Reportage: Portrait Deniz Aytekin

Spieler und Trainer haben großen Respekt vor Deniz Aytekin. Kein Wunder: Allein schon seine Körpergröße von 1,97 Metern und sein markanter Gesichtsausdruck wirken beeindruckend. Vor allem aber überzeugt Aytekin durch seine Körpersprache und seinen Umgang auf dem Platz. Er strahlt einfach eine natürliche Autorität aus.

Deniz Aytekin ist aber auch abseits des Platzes eine spannende Persönlichkeit. Er ist erfolgreicher Unternehmer und Hobby-DJ. Mit Elektromusik und Yoga verarbeitet er den Stress im Alltag. In der Sportschau-Dokumentation "Karten, Pfiffe, fette Bässe" erhält Autor Tom Häussler exklusive Einblicke in die Arbeit und das Leben von Deniz Aytekin.

Der Film begleitet ihn rund um zwei Bundesligaspiele, bei denen auch exklusive Auszüge aus dem Schiedsrichterfunk zu hören sein werden, reist mit ihm ins Winter-Trainingslager der Bundesligaschiedsrichter und ist auch in privaten Momenten dabei, wenn Aytekin die Pfeife mit Kopfhörern und einem DJ-Pult tauscht oder ein Jugendspiel seines Sohnes pfeift. In den Gesprächen wird es u. a. um seine Arbeit als Bundesligaschiedsrichter, aber auch um aktuelle Aufregerthemen gehen: Was zeichnet einen Top-Schiedsrichter aus und wie wird man das überhaupt? Bereiten sich Schiedsrichter genauso akribisch auf eine Partie vor wie Bundesligatrainer? Wie sieht diese Vorbereitung genau aus? Was muss man sich als Schiedsrichter auf dem Platz von Spielern und Trainern alles anhören? Wie hat der Videobeweis seine Arbeit geändert? Was hält er überhaupt vom Videobeweis und von den neuen Handspielregeln?

Und wie blickt er auf die Gewalt, mit denen sich Schiedsrichter gerade in unteren Ligen konfrontiert sehen. "Karten, Pfiffe, fette Bässe - der Schiedsrichter Deniz Aytekin" ist eine Fußballdokumentation mit einem außergewöhnlichen Zugang. Der Film zeigt, wie die viel diskutierte Arbeit der Bundesligaschiedsrichter tatsächlich aussieht - offen, unverfälscht, persönlich.

"We call it a Klassiker" - das BR-Sport-Archiv

Der Sport pausiert wegen des Coronavirus. BR24 Sport hilft Ihnen mit etwas Ablenkung in diesen schwierigen Zeiten: Die BR-Sportredaktion hat sich in die Tiefen des BR-Archivs begeben und bringt Sport-Klassiker, Dokus, Reportagen, Porträts und Gespräche in die digitale Welt – täglich neu bei BR24 Sport und in der BR Mediathek.

Darunter Archivschätze wie Filme über Uli Hoeneß, Gerd Müller, Günter Netzer, Sondersendungen wie die 1.500. Blickpunkt-Sport-Jubiläumsausgabe, die Überraschungsparty zum 60. Geburtstag von Rosi Mittermaier, Europapokalklassiker vom FC Bayern, 100 Jahre 1. FC Nürnberg, die Biathlon-WM-Festspiele in Ruhpolding, 17 Folgen zu den Olympischen Spiele 1972 München, die WM-Triumphe der deutschen Nationalmannschaft und vieles mehr.