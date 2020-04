"We call it a Klassiker" - Portrait Bert Trautmann

Bert Trautmann war Hitlerjunge, Kriegsfreiwilliger und ein Vorzeige-Nazi. In England wurde er zum Sinnbild des guten Deutschen und trug damit einen großen Teil zur Völkerverständigung bei. Als Torwart von Manchester City ging der ehemalige Fallschirmjäger in die Geschichte ein, als er beim englischen FA-Cup-Finale 1956 trotz gebrochenem Genick 16 Minuten bis zum Abpfiff im Tor durchgehalten und mit waghalsigen Paraden den Sieg seiner Mannschaft gerettet hat. Auswechslungen waren damals nämlich noch nicht erlaubt.

