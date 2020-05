"We call it a Klassiker": Max Morlock, eine Club-Legende

Erfolgsgarant Max Morlock

Einer hat besonders großen Anteil an der Meisterschaft 1948: Max Morlock. Der gebürtige Nürnberger, zu der Zeit gerade 23 Jahre alt, lenkt in der gesamten Saison das Spiel des 1. FCN und sorgt ein ums andere Mal für spielentscheidende Tore. Mit 30 Treffern verpasst er am Ende nur knapp die Torjägerkrone.

700 Tore in 900 Spielen

Über 900 Mal spielt Morlock bis zu seinem Karriereende im Jahr 1964 für den Club, angeblich erzielt er dabei etwa 700 Tore. Herausragend ist aber nicht nur sein fußballerisches Können, sondern auch seine bescheidene Art. Der Ruhm als Sportstar sei ihm fast peinlich, heißt es. Auslandsangebote aus Spanien und Italien lehnt er ab - stattdessen bleibt er dem Club ein Leben lang verbunden.

Einer der Helden von Bern

Höhepunkt von Morlocks Karriere ist die WM 1954 in der Schweiz. Der 26-fache Nationalspieler schreibt am 7. Juli 1954 Fußballgeschichte, als er im WM-Finale im Berner Wankdorf-Stadion den 1:2-Anschlusstreffer erzielt und so den Grundstein für das "Wunder von Bern" legt. Zurück in Nürnberg wird er von zehntausenden Fans empfangen.